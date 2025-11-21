Hollywood-Star: Comedy-Blondine mit acht Enkeln – Goldie Hawn wird 80

Ein Oscar, eine Langzeitliebe und acht Enkel: Goldie Hawn geht nach einer langen Filmkarriere in ihrer Rolle als Großmutter auf. Der Comedy-Star ist seit über 40 Jahren mit Kurt Russell zusammen.
Los Angeles - Hollywoods Komödien-Blondine Goldie Hawn ist mit fast 80 Jahren nicht zu bremsen. Wenige Wochen vor ihrem runden Geburtstag postet die Schauspielerin ein TikTok-Video, das ihren "verrückten Achtsamkeitsmoment" an diesem Tag zeige. In dem Clip springt sie in enger Sporthose und Tanktop mit langer blonder Mähne auf einem Trampolin. Dabei wirbelt sie mit den Armen zu fetziger Musik von Dua Lipa. "Tanze, hüpfe und wirbel herum, als ob niemand zuschaut", schreibt sie dazu. Die achtfache Großmutter wird an diesem Freitag (21. November) 80 Jahre alt.