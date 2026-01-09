Hollywood: Sind PR-Touren die neuen Kinofilme?

Ein angeblich geleaktes Video, eine orangefarbene Freiheitsstatue und ein vermeintlich gelöschtes Interview: Wie Timothée Chalamet zeigt, dass Film-PR heute selbst zur großen Show geworden ist.
Berlin - Kürzlich erschien ein Video mit Timothée Chalamet, das angeblich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Darin zu sehen: eine Besprechung von ihm mit dem Marketing-Team seines neuen Films "Marty Supreme". Chalamet stellt darin wahnwitzige Ideen zum Marketing des Films vor, etwa: die Freiheitsstatue in Orange, der Signaturfarbe von "Marty Supreme", zu streichen.