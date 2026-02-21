Hollywood-Legende: Liza Minnelli rechnet mit den Oscars und Lady Gaga ab

Lady Gaga sorgte 2022 bei den Oscars für einen bewegenden Moment, als sie sich fürsorglich zu Liza Minnelli im Rollstuhl herunterbeugte. In ihren Memoiren enthüllt die Hollywood-Legende nun: Sie wurde gegen ihren Willen in den Rollstuhl gezwungen.
Hollywood-Legende Liza Minnelli (79) bricht ihr Schweigen über einen der vieldiskutierten Momente der jüngeren Oscar-Geschichte. In ihren im März erscheinenden Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This" schildert sie erstmals aus eigener Perspektive, was sich hinter den Kulissen der 94. Academy Awards im Jahr 2022 abspielte - und ihre Version unterscheidet sich erheblich von dem, was Millionen Zuschauer auf den Bildschirmen sahen.