Hollywood-Konzern: Paramount klagt in Übernahmeschlacht um Warner-Konzern

1 Paramount zieht alle Register, um den Hollywood-Rivalen Warner doch noch zu übernehmen. (Archivbild) Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Der Hollywood-Konzern Warner Brothers will einen Übernahmedeal mit Netflix eingehen – doch der Rivale Paramount gibt sich noch nicht geschlagen. Es geht auch um den Trump-kritischen Sender CNN.











Link kopiert



Los Angeles - In der Bieterschlacht um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers zieht der Konkurrent Paramount vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot des Streaming-Riesen Netflix vorzuziehen. Außerdem will Paramount eigene Kandidaten für den Verwaltungsrat des heutigen Konzerns Warner Bros. Discovery nominieren – in der Hoffnung, mit der Zustimmung von Aktionären auf diese Weise ans Ziel zu kommen.