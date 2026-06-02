Hollywood im Paradies: Eine Reise zu den schönsten Stränden der Filmgeschichte

Von Thailand bis in die Karibik: Diese fünf Strände wurden durch berühmte Filme weltbekannt. Sie begeistern mit spektakulären Landschaften und spannenden Geschichten über ihre Entdeckung, Nutzung und den Einfluss des Tourismus.

Filme haben die Kraft, reale Urlaubsziele in magische Sehnsuchtsorte zu verwandeln. Insbesondere das türkisblaue Wasser, die abgeschiedenen Buchten und die dramatischen Küstenlandschaften tropischer Strände prägen sich ins kollektive Gedächtnis ein und ziehen Reisende aus aller Welt an. Viele dieser Drehorte sind heute selbst Attraktionen geworden. Hier sind fünf der eindrucksvollsten Filmstrände, die Realität und Kino auf besondere Weise verbinden.

Diese fünf Strände erlangten durch Hollywoodproduktionen Weltruhm 1. Maya Bay, Thailand aus "The Beach"

Maya Bay liegt auf der Insel Koh Phi Phi Leh und wurde durch den Film "The Beach" mit Leonardo DiCaprio (51) schlagartig weltberühmt. Die von Kalksteinfelsen eingerahmte Bucht galt zuvor als relativ unbekanntes Paradies. Nach dem Filmstart 2000 wurde Maya Bay jedoch zu einem der meistbesuchten Orte Thailands. Der Massentourismus führte in kurzer Zeit zu erheblichen Umweltschäden: Korallenriffe wurden zerstört und die Tierwelt litt stark. 2018 wurde die Bucht vorübergehend geschlossen, um sich zu regenerieren. Heute ist sie wieder zugänglich, allerdings unter strengen Besucherregeln, um die Natur zu schützen.

2. Nanuya Levu, Fidschi aus "Die blaue Lagune"

Die Insel Nanuya Levu ist Teil der Yasawa-Inselgruppe und verkörpert das klassische Südseeparadies mit weißen Sandstränden und klarem Wasser. Der Film, der Brooke Shields (60) und Christopher Atkins (65) zum Durchbruch verhalf, machte die Insel international bekannt, obwohl sie zuvor nur lokal genutzt wurde. Die Filmcrew lebte während der Dreharbeiten 1979 ein halbes Jahr auf dem auch "Turtle Island" genannten Eiland. Heute beherbergt Nanuya Levu mehrere Resorts, darunter exklusive Anlagen für Ökotourismus.

3. Monuriki, Fidschi aus "Cast Away - Verschollen"

Die unbewohnte Insel Monuriki wurde durch den Film mit Tom Hanks (69) über Nacht zum Touristenmagneten Ihre abgeschiedenen Strände, das klare Wasser und die raue, ursprüngliche Landschaft machten sie zur perfekten Kulisse für die Geschichte eines Gestrandeten. Vor den Dreharbeiten war Monuriki kaum bekannt und wurde nicht dauerhaft bewohnt. Nach dem Erfolg des Streifens entwickelte sich die Insel zu einem beliebten Ziel für Tagesausflüge, insbesondere für Fans des Films. Da es keine Infrastruktur oder Hotels gibt, bleibt die Nutzung stark reguliert und auf nachhaltigen Tourismus ausgelegt. Besucher kommen meist im Rahmen geführter Touren, was dazu beiträgt, die empfindliche Natur weitgehend zu erhalten.

4. St. Vincent und die Grenadinen aus "Fluch der Karibik"

Der Inselstaat St. Vincent und die Grenadinen diente als eine der Hauptkulissen für die berühmte Piratenreihe mit Johnny Depp (62). Besonders die Strände der Inseln Bequia und Wallilabou Bay wurden für die ikonischen Szenen genutzt. Vor den Dreharbeiten war die Region vor allem für Segler und Individualreisende ein Ziel. Mit dem Erfolg des Franchises entwickelte sich der Ort zu einem beliebten Ziel für Fans der Reihe. Teile der Filmsets - etwa in der Wallilabou Bay - sind bis heute erhalten und können besichtigt werden.

5. Hanalei Bay auf Kauai, Hawaii aus "Jurassic Park"

Die Insel Kauai diente als Kulisse für zahlreiche Szenen des Films. Besonders Hanalei Bay beeindruckt mit seiner weiten Bucht und üppigen Vegetation und wurde sowohl für den ersten Teil als auch für den Nachfolger "Vergessene Welt" als Drehort genutzt. Vor der Premiere des Kinohits war Kauai bereits ein beliebtes Reiseziel, doch "Jurassic Park" verstärkte den Tourismus erheblich. Die Insel setzt heute auf nachhaltigen Tourismus und versucht, die Balance zwischen Besucherinteresse und Naturschutz zu wahren. Viele Drehorte sind frei zugänglich, stehen aber teilweise unter Naturschutz.

Filmproduktionen bringen Tourismus, aber damit auch Umweltschäden

Filmstrände sind mehr als nur schöne Kulissen: Orte wie Maya Bay oder die Strände von St. Vincent und den Grenadinen zeigen, wie stark Hollywood den Tourismus beeinflussen kann. Während einige Regionen unter dem Besucheransturm leiden, haben andere nachhaltige Konzepte entwickelt, um ihre natürliche Schönheit zu bewahren. Für Reisende bieten diese Strände die Möglichkeit, ikonische Filmszenen hautnah nachzuempfinden. Gleichzeitig erinnern sie daran, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit der dortigen Natur ist.