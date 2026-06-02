Hollywood im Paradies: Eine Reise zu den schönsten Stränden der Filmgeschichte

Von Thailand bis in die Karibik: Diese fünf Strände wurden durch berühmte Filme weltbekannt. Sie begeistern mit spektakulären Landschaften und spannenden Geschichten über ihre Entdeckung, Nutzung und den Einfluss des Tourismus.
Filme haben die Kraft, reale Urlaubsziele in magische Sehnsuchtsorte zu verwandeln. Insbesondere das türkisblaue Wasser, die abgeschiedenen Buchten und die dramatischen Küstenlandschaften tropischer Strände prägen sich ins kollektive Gedächtnis ein und ziehen Reisende aus aller Welt an. Viele dieser Drehorte sind heute selbst Attraktionen geworden. Hier sind fünf der eindrucksvollsten Filmstrände, die Realität und Kino auf besondere Weise verbinden.