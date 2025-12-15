Als Regisseur der Kultkomödie «Harry und Sally» wurde Rob Reiner berühmt. Aber der gebürtige New Yorker war ein Multitalent. Jetzt trauert nicht nur Hollywood um ihn und seine Frau.
Los Angeles - Schauspieler, Regisseur, Aktivist. Mit Leidenschaft ging Rob Reiner seinen vielen Interessen nach. Jetzt ist der "Harry und Sally"-Regisseur im Alter von 78 Jahren übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden – ebenso wie seine Frau Michele. Eine Mordkommission ermittelt. "Ein trauriger Tag in Hollywood", schrieb das Branchenmagazin "Variety" – "ein unfassbarer, verstörender und komplett schockierender Tag".