Hollywood-Gala in Los Angeles: Francis Ford Coppola erhält Preis für Lebenswerk

1 Elle Fanning und Francis Ford Coppola bei der Verleihung des American Film Institute Life Achievement Awards. Foto: imago images/Newscom/AdMedia/Billy Bennight / imago images/Newscom World/Izumi Hasegawa/Hollywood News Wire Inc.

"Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola ist mit einem renommierten US-Filmpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Hollywoodstars wie Robert De Niro und Elle Fanning nahmen an der Zeremonie teil.











Regie-Legende Francis Ford Coppola (86) ist am Samstagabend in Hollywood mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt worden. Der "Der Pate"-Regisseur und fünffache Oscarpreisträger erhielt vom renommierten American Film Institute den "AFI Life Achievement Award". Bei der glanzvollen Gala im Herzen Hollywoods waren etliche Größen der US-Entertainmentindustrie wie etwa "Star Wars"-Schöpfer George Lucas oder die zuletzt im Bob-Dylan-Biopic "Like A Complete Unknown" brillierende Elle Fanning anwesend, wie Bilder des Events zeigen.