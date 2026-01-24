Für den neuen Dokumentarfilm "Melania" über Präsidentengattin Melania Trump werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Überall in den USA finden zeitgleich 20 Kino-Premieren statt. Die Werbekampagne leitet die First Lady gleich selbst.
Die First Lady der Vereinigten Staaten erobert die große Leinwand - und das mit einer beispiellosen Premiere-Offensive. Am 30. Januar startet der Dokumentarfilm "Melania" in den Kinos. Das Projekt beleuchtet 20 Tage im Januar 2025, bevor Donald Trump (79) zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt wurde, aus der Sicht von Melania Trump (55).