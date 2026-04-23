Hollywood-Deal: Warner-Aktionäre billigen Kauf durch Paramount

Der Hollywood-Konzern Paramount ist der Übernahme des größeren Rivalen Warner ein großes Stück näher gerückt. Die Anteilseigner billigen den Deal.
Los Angeles - Aktionäre des Medienriesen Warner Bros. Discovery haben der Übernahme durch den Hollywood-Rivalen Paramount zugestimmt. Der etwa 110 Milliarden Dollar schwere Deal nimmt damit eine wichtige Hürde, die Freigabe durch Regulierungsbehörden steht aber noch aus. Nach vorläufiger Auszählung sei die Transaktion mit "überwältigender" Mehrheit gebilligt worden, teilte der Warner-Konzern mit. Die Zustimmung galt bereits als sicher.