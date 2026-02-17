Die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison will ihren Hollywood-Konzern Paramount unbedingt mit Warner Brothers fusionieren. Mit der Aussicht auf mehr Geld erreichte sie neue Gespräche.
Los Angeles - Im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers bekommt Paramount doch noch eine Chance, sich gegen den bisher vorn liegenden Rivalen Netflix durchzusetzen. Paramount stellte eine Erhöhung des Gebots in Aussicht und hat nun eine Woche Zeit, den Verwaltungsrat von Warner Bros. Discovery in neuen Verhandlungen zu überzeugen.