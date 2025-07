Hollywood besucht Turnier: Tag zwei in Wimbledon: Cate Blanchett, Russell Crowe & Co. am Platz

Tag zwei in Wimbledon: Cate Blanchett, Russell Crowe & Co. am Platz

1 Unter anderem Cate Blanchett und Russell Crowe reisten nach London. Foto: ddp / i-Images / Polaris / ddp

Am zweiten Tag der Wimbledon Championships gaben sich Schauspielerin Cate Blanchett, ihr Kollege Russell Crowe und weitere internationale Stars am Centre Court die Ehre.











Spiel, Satz und Promi: An Tag zwei in Wimbledon füllten sich die Ränge am Centre Court erneut mit zahlreichen Stars. Die 56-jährige Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett besuchte am Dienstag etwa mit ihrer Mutter June das prestigeträchtige Tennisturnier und fieberte mit. Auch der "Gladiator"-Star Russell Crowe (61) verfolgte mit seiner Partnerin Britney Theriot das Geschehen - wenn er sich von den Augen seiner Liebsten abwenden konnte.