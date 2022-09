1 Norman Reedus mit Diane Kruger, Mutter Marianne Reedus und Sohn Mingus Reedus auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Foto: imago/UPI Photo

Norman Reedus hat seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Mit dabei waren seine Mutter, seine Partnerin Diane Kruger und sein Sohn Mingus, der aus der Beziehung mit Helena Christensen stammt.















"The Walking Dead"-Star Norman Reedus (53) wurde mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Zu der Zeremonie kam der Schauspieler mit seiner langjährigen Partnerin Diane Kruger (46) und seinem Sohn Mingus Reedus (22), der aus einer vorangegangenen Beziehung des 53-Jährigen mit Model Helena Christensen (53) stammt. Mit dabei war zudem die Mutter des Serienstars, Marianne Reedus.

Norman Reedus, der 2010 zu "The Walking Dead" kam, hält sich meist vom Rampenlicht fern und zeigt sich mit seiner Familie nicht oft in der Öffentlichkeit. Mit Kruger hat er seit 2018 Tochter Nova. Bei der Zeremonie in Hollywood machte er seiner Partnerin auch eine Liebeserklärung, wie US-Medien berichten. Mit Helena Christensen war Reedus von 1998 bis 2003 liiert. 1999 kam Sohn Mingus zur Welt.

Auftritt im Anzug

Norman Reedus trug bei der Zeremonie in Los Angeles einen schwarzen Anzug mit weit geschnittener Hose und eine passende dunkle Krawatte. Diane Kruger präsentierte ein schwarz-weißes, doppelreihiges Blazerkleid, Mingus einen schwarzen dreiteiligen Anzug. Dessen Großmutter zeigte sich in einem schwarzen Oberteil, das sie mit einem gemusterten Rock kombinierte.