Deutsche Meisterschaft im Armwrestling Armwrestling: Wer hat die stärksten Arme?

Der US-Actionfilm „Over the Top“ mit Sylvster Stallone machte Armwrestling bekannt. Auch in Deutschland gibt es zahlreiche Kraftsportler, die sich in der populärsten Form des Armdrückens miteinander messen. Am 23. und 24. März ermitteln sie bei den 35. Deutschen Meisterschaften in Nürnberg ihre besten Athleten.