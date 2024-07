Holland: Weitergabe von Selbsttötungsmitteln: Senioren verurteilt

1 Niederländische Senioren haben Suizidmittel verkauft (Symbolbild). Foto: imago images/Lobeca/Felix Schlikis via www.imago-images.de

Senioren in den Niederlanden wollten anderen „ein humanes Lebensende in eigener Regie“ ermöglichen. Darf dazu die Vermittlung von Suizid-Mitteln gehören? Ein Gericht verhängt Bewährungsstrafen.











Wegen der illegalen Weitergabe von Selbsttötungsmitteln sind in den Niederlanden eine Frau und ein Mann im Rentenalter zu Bewährungsstrafen von einem Jahr beziehungsweise vier Monaten verurteilt worden. Die beiden Senioren hätten den Verkauf von „mindestens eintausend Dosen oder noch mehr samt aller damit verbundenen Risiken“ an lebensmüde Menschen ermöglicht, befand das Gericht in Arnheim laut Angaben der Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag.