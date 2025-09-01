Ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück nach Hollywood? Kevin Spacey zeigt in Venedig einen Trailer seiner neuen Regiearbeit. Doch das Event fand jenseits des offiziellen Festivalbetriebs statt. An "Holiguards Saga - The Portal of Force" ist zudem ein umstrittener Produzent beteiligt.

Kevin Spacey (66) arbeitet weiter an seiner Wiederaufnahme in die globale Filmgemeinde. Nachdem er im Mai am Rande des Filmfestivals von Cannes einen Preis für sein Lebenswerk erhalten hatte, zeigte sich der Schauspieler nun in Venedig. Im Rahmen der 82. Internationalen Filmfestspiele stellte Spacey seinen neuen Film "Holiguards Saga - The Portal of Force" vor.

Der aufgrund von Belästigungsvorführen in Hollywood-Ungnade gefallene Oscarpreisträger stellte sich auf dem roten Teppich den Fotografen. Er zeigte bei einem Event im Hotel Cipriani einen Trailer seiner Arbeit. Wie "Daily Mail" schrieb, handelte es sich nicht um eine offizielle Veranstaltung der Filmfestspiele.

Kevin Spacey spielt in "Holiguards Saga - The Portal of Force" nicht nur eine der Hauptrollen. Der Actionthriller ist auch seine erste Regiearbeit seit über 20 Jahren. Sein Debüt hinter der Kamera gab Spacey 2004 mit "Beyond the Sea". In der Biografie des Sängers Bobby Darin (1936-1973) gab er auch den Hauptpart.

Neuer Film mit B-Stars Dolph Lundgren und Eric Roberts

Nachdem Spacey zuletzt in europäischen Produktionen aufgetreten war, fehlen auch in "Holiguards Saga" die großen Namen. Zum Cast gehören die B-Movie-Recken Dolph Lundgren (67) und Eric Roberts (69). Außerdem ist "Fast & Furious"-Darsteller Tyrese Gibson (45) dabei.

"Holiguards Saga - The Portal of Force" soll der erste Teil einer Reihe namens "Statiguards vs. Holiguards" werden. Darin treten in naher Zukunft uralte Mächte gegeneinander an, die für Ordnung beziehungsweise Chaos stehen.

Obwohl Kevin Spacey in zwei Prozessen von Missbrauchsvorwürfen, die über 30 Männer gegen ihn erhoben haben, freigesprochen wurde, ist der einstige Superstar in Hollywood weiter eine Persona non grata.

Die "Holiguards Saga" ist aus anderen Gründen jetzt schon skandalumwittert. Hinter dem Indie-Projekt steckt als Produzent und Ideengeber Vladimir "Lado" Okhotnikov. Der russische Crypto-Unternehmer wurde 2023 wegen Betrugs angeklagt.