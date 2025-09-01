Ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück nach Hollywood? Kevin Spacey zeigt in Venedig einen Trailer seiner neuen Regiearbeit. Doch das Event fand jenseits des offiziellen Festivalbetriebs statt. An "Holiguards Saga - The Portal of Force" ist zudem ein umstrittener Produzent beteiligt.
Kevin Spacey (66) arbeitet weiter an seiner Wiederaufnahme in die globale Filmgemeinde. Nachdem er im Mai am Rande des Filmfestivals von Cannes einen Preis für sein Lebenswerk erhalten hatte, zeigte sich der Schauspieler nun in Venedig. Im Rahmen der 82. Internationalen Filmfestspiele stellte Spacey seinen neuen Film "Holiguards Saga - The Portal of Force" vor.