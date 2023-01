Holiday on Ice in Stuttgart

1 Eistanzweltmeister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron bei der Probe am Nachmittag Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

„A New Day“, die bisher aufwendigste Produktion von Holiday on Ice, gastiert in der Porsche-Arena. Am Eröffnungsabend traten die Eistanzweltmeister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron auf.















„Wir leben quasi aus dem Koffer! Aber sonst ist unser Heimatstandort Montreal.“ Gabriella Papadakis lacht. Gerade noch ist die Französin mit Guillaume Cizeron über das Eis in der Porsche-Arena geschwebt, hat sich ausgestreckt auf dem Oberschenkel ihres Tanzpartner tragen lassen, sich mit ihm rasant gedreht, parallel und umschlungen – so elegant wie mitreißend und berührend. Nun, nach der Probe, geben die beiden Einblicke in ihr Leben als herausragendes Eistanzpaar.

Fünfmal gewannen Papadakis und Cizeron die Weltmeisterschaften, ebenso oft die Europameisterschaften. Und bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 holten sie die Goldmedaille für Frankreich – mit der bisher höchsten Punktzahl. Heute veredeln sie „A New Day“ – die aktuelle Eisshow von Holiday on Ice, die ihre Stuttgarter Premiere feiert, dann bis Ende April durch Deutschland tourt.

Mehr künstlerische Freiheit als bei Wettkämpfen

An acht Stationen werden Papadakis und Cizeron mit von der Partie sein. Dort zeigen sie nicht nur Teile ihre Goldmedaillenkür, sondern auch ein sinnliches Stück, das sie für die Show choreografiert haben. „Toll, bei Holiday on Ice dabei zu sein, eine spannende Herausforderung“, sagt Cizeron. „Man hat mehr künstlerische Freiheit als bei Wettkämpfen – was Gestaltung, Ästhetik, Kostüme, Licht angeht.“ Holiday on Ice könne eine Option für den Übergang in das Leben nach dem Wettkampfsport sein. Als Performer, Coach oder Choreograf? „Wer weiß“, schmunzelt der 28-Jährige kryptisch. Gerade sei es gut – so unterwegs in beiden Welten. Und Papadakis, mit der er nun seit 19 Jahren auf dem Eis tanzt, ergänzt: „Mal schauen, was kommt.“

Was dann am Abend in „A New Day“ kommt, gehört zu den bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktionen von Holiday on Ice. Die fantasievollen Kostüme, designt von Sylvia Aymonino, reichen vom Anzug aus leuchtenden Weltraumsternen und barocken Gewändern über floral anmutende Figurinen und archaische Herrschaftsroben bis hin zu poppigen und rockigen Kluften. Die aufwendige LED-Lichtshow zaubert mal Universum, mal Dschungel, mal antike, mal gegenwärtige und andere Welten für die Zuschauer auf über 300 Panels – mit drei Millionen Pixeln.

Jeder Platz bietet gute Sicht auf das Farbspektakel

Das Spiel aus Farben, Formen und Facetten hat Kreativdirektor Francisco Negrin inszeniert in 360 Grad, sodass jeder Platz gute Sicht bietet. Es erzählt die Geschichte von der Macht der Liebe mit Aurora. Das Wesen aus einer fremden, farb- und freudlosen Dimension trifft auf Adam, der ihr die bunt schöne Vielfalt der Erde eröffnet, während sie immer wieder von Mächten ihrer Welt angegangen wird. Die Jagd bringt das 49-köpfige Ensemble dar mit Hebungen, Spiralen, Sprüngen, Chorgruppen, kurz mit Eiskunstlauf vom Feinsten zu Klassik, Balladen und Popsongs, kombiniert mit Artistik an Seilen, Tüchern und Ringen unterstrichen von Effekten und Pyrotechnik.

Mittendrin: Sascha Tandogan. Die 13-Jährige vom Stuttgarter Eis- und Rollsportclub ERC 1911, die beim internationalen Heiko-Fischer-Pokal 2022 den dritten Platz belegte, ist zum zweiten Mal bei der größten Eisshow der Welt – dank Holiday on Ice Academy. Mit dieser Initiative sollen junge Talente im Eiskunstlauf gefördert werden: An den Spielorten erhält der dortige Nachwuchs die Chance, vor großem Publikum aufzutreten. Zu einem – von der Show vorgegebenen – Song können sie ihre eigene Eislaufchoreografie kreieren.

Nachwuchs fördern und den Sport in die Öffentlichkeit bringen

Academy-Talent Tandogan begeistert mit Biellmann-Pirouette und mehr zu Brandi Carliles „The Joke“. „Es ist eine große Ehre, hier dabei zu sein, man lernt sehr viel“, schwärmt die Schülerin. Die Deutsche Eislauf-Union unterstützt das, kooperiert mit der Holiday on Ice Academy.

Den Nachwuchs fördern und den Sport in die Öffentlichkeit bringen ist vor Ort auch ein Anliegen des einstigen Eiskunstlaufeuropameisters Norbert Schramm. „Ich war einige Jahre mit Holiday on Ice auf Tour, bin der Show sehr verbunden. Es ist eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, Liveerfahrungen zu sammeln. Bin schon auf das nächste Jahr gespannt.“ Holiday on Ice feiert dann 80. Geburtstag – vom 24. bis 28. Januar 2024 in der Porsche-Arena.