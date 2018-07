Holi-Gaudy-Festival in Kornwestheim Schlägerei auf dem Farbenfest

Von red/pho 30. Juli 2018 - 12:16 Uhr

Knapp 7000 Besucher feierten am Sonntag das Holi Gaudy in Kornwestheim. Ein junger Mann war dabei so betrunken und aggressiv, dass die Polizei ihn in Handschellen mitnehmen musste.

Kornwestheim - Zwei junge Männer haben sich aus bislang unbekannter Ursache auf dem Holi Gaudy Festival in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) am Sonntag geprügelt.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände des Autokinos zu der Auseinandersetzung der beiden Männer im Alter von 19 und 22 Jahren. Der 22-Jährige war betrunken und derart aggressiv, dass die Polizei ihm Handschellen anlegen musste, um ihn aufs Revier zu bringen. Auf der Fahrt dorthin spuckte er in den Fußraum des Autos und beleidigte die Polizisten. Sein Kontrahent musste ebenfalls mit auf die Wache.

Nach der Aufnahme der Personalien durften beide wieder gehen. Die Ermittlungen dauern an. Nach Angaben der Polizei verlief das farbenfrohe Fest friedlich und ohne weitere Zwischenfälle. Die beiden Streithähne bildeten die Ausnahme.