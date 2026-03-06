Holi-Feierlichkeiten in Leicester: Prinzessin Kate tanzt barfuß in Hindu-Tempel

Prinzessin Kate hat Leicester besucht und dabei das indische Frühlingsfest Holi gefeiert. In einem Hindu-Tempel tanzte die Ehefrau des Thronfolgers sogar barfuß.
Prinzessin Kate (44) begeisterte am Donnerstag Royal-Fans mit ihrem Besuch der Stadt Leicester. Gekleidet in ein cremefarbenes Kleid mit Plisseerock spazierte sie durch die Straßen der Stadt und schaute einen Sari-Laden an, in dem sie die Stickerei der Stoffe bewunderte. In einem Restaurant wählte die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43) indes eine Schachtel Süßigkeiten als Mitbringsel für ihre Kinder aus, wie unter anderem der britische "Express" berichtet.