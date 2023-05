7 Proben für den Ernstfall: Marcin Kaminski, Marc Oliver Kempf und Holger Badstuber (v. l.). In unserer Bildergalerie sehen Sie die drei VfB-Innenverteidiger in Aktion. Foto: Baumann

In Holger Badstuber, Marcin Kaminski und Marc Oliver Kempf verfügt der VfB Stuttgart über drei Innenverteidiger mit Erfahrung. Auf welches Duo setzt Pellegrino Matarazzo gegen den VfL Osnabrück?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Genau zehn Jahre ist es her, dass Holger Badstuber ein Champions-League-Finale bestritt und nicht wissen konnte, dass es das bedeutendste Spiel seiner Laufbahn als Fußballprofi bleiben würde. Im Bernabeu-Stadion in Madrid stand er in der Startformation des FC Bayern, der vor 75 000 Zuschauern mit 0:2 gegen Inter Mailand verlor. Der Startschuss einer Weltkarriere sollte es sein – doch verhinderten mehrere schwere Verletzungen nicht nur den Aufstieg zum Superstar, sondern auch die Teilnahme an weiteren internationalen Endspielen.