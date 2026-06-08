«Holding out for a Hero»: Bonnie Tyler wird 75 - Sorge um die Queen der Rockballaden

Zuletzt mussten einige Konzerte von Bonnie Tyler gesundheitsbedingt abgesagt werden. An ihrem heutigen 75. Geburtstag sorgen sich die Fans um die Sängerin mit der unverwechselbaren Reibeisenstimme.
London - Eigentlich wollte Bonnie Tyler bereits auf Europa-Tournee sein. Doch die ersten Konzerte, darunter eins im ostfriesischen Wiesmoor, wurden abgesagt, nachdem die Sängerin von Kulthymnen wie "Holding Out for a Hero" und "Total Eclipse of the Heart" im Mai notoperiert wurde. Seit Wochen befindet sich Tyler in ihrer Wahlheimat Portugal in medizinischer Behandlung. Auch an ihrem heutigen 75. Geburtstag sind die Fans in großer Sorge.