Hohes Defizit in der Strohgäu-Gemeinde: Hemmingen in finanzieller Schieflage

1 Die Seedammhalle in Hemmingen wird saniert. Foto: Simon Granville

Dunkle Wolken ziehen in der Gemeinde Hemmingen auf. Drohen höhere Steuern und Gebühren? Einen Einschnitt hat die Kommune bereits beschlossen.











Link kopiert



Es ist vollbracht. „Ein zentraler Meilenstein im kommunalpolitischen Leben unserer Gemeinde“ liegt vor, wie Hemmingens Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU) die Einbringung des Haushaltsplans nennt. Mit dem Zahlenwerk lege die Kommune nicht nur fest, welche Projekte sie in welchem Umfang und Zeitrahmen realisieren wolle, sondern auch, wie diese Projekte finanziert würden – „Wunsch und Wirklichkeit gehen dabei manchmal auseinander. In diesem Jahr stehen wir jedoch vor besonders großen Herausforderungen“, stellt der Rathauschef in seiner Rede zum Haushalt fest. Wie überall in Deutschland zeige auch in Hemmingen die finanzielle Situation eine „deutliche Schieflage“. Viele Kommunen stünden kurz vor dem Kollaps.