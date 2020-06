Zwischen Feuerbach und Engelbergtunnel Lkw brennt lichterloh – A81 bei Stuttgart in beide Richtungen gesperrt

Auf der A81 steht am Freitag ein Lkw in Flammen. Die Einsatzkräfte bekämpfen das Feuer mit allen Mitteln. Die A81 ist stundenlang in beide Richtungen komplett gesperrt.