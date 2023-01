1 Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei fest, dass der Autofahrer schon vor seinem Unfall einigen Schaden angerichtet hat. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein 46-jähriger Opel-Fahrer stößt bei dem Versuch, in Strümpfelbach einen Mercedes zu überholen, mit diesem zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei fest, dass dies nicht der einzige Schaden war, den der Mann angerichtet hat.















Die Polizei ist am Montagmorgen von einem 65-jährigen Mercedes-Fahrer verständigt worden, nachdem es in der Hauptstraße in Strümpfelbach zu einem Verkehrsunfall mit einem 46 Jahre alten Opel-Fahrer gekommen war. Wie sich die Sachlage aus Sicht der Polizei bisher darstellt, hatte der Opel-Fahrer, der in Richtung Endersbach auf der Hauptstraße unterwegs war, den Mercedes seitlich gerammt. Anschließend soll der 46-Jährige zunächst weitergefahren sein, doch der Wagen blieb aufgrund seiner Beschädigungen einige hundert Meter weiter stehen. Auch der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Schaden ist hoch

Wie sich später herausstellte, hatte der Opel-Fahrer schon vor dem Unfall eine kleine Spur der Verwüstung hinterlassen. So soll er sein eigenes Garagentor beim Ausfahren aus der Garage sowie einen im Esslinger Weg geparkten Seat beschädigt haben. Laut Schätzung der Polizei summieren sich die Sachschäden auf insgesamt mehr als 50 000 Euro. Der 46-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.