1 Der Sachschaden liegt bei etwa 8000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa

In Stuttgart-Ost hat ein Unbekannter am Dienstagabend mindestens sechs Auto mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Stuttgart - Ein Unbekannter hat am Dienstagabend laut Polizei an der Straße Am Grünen Weg in Stuttgart-Ost mindestens sechs Autos zerkratzt und dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Tatzeit soll zwischen 17.30 Uhr und 21.20 Uhr liegen.

Vermutlich wurden die am Straßenrand geparkten Autos mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 8000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990 3500 zu melden.