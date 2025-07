Gerade Kinder erfreuen sich an den vielen Spielstationen der Holzkugelbahn in Kernen. Nun wurde ein Automat mutwillig beschädigt – der Schaden ist hoch.

Die „Herzogliche Kugelbahn“ in Kernen-Stetten ist bei Familien und Kindern beliebt. Doch der Vandalismus macht auch vor Spielgeräten keinen Halt: Ein Murmel-Automat wurde aufgebrochen. Das sorgt für einen erheblichen Sachschaden und Unverständnis – die Holzkugeln rollen aber glücklicherweise weiter.

Hoher Sachschaden an der Holzkugelbahn

Die mehr als 800 Meter lange Bahn führt auf rund 1,5 Kilometern Wegstrecke durch Weinberge und Wald. Mit Liebe zum Detail bietet sie 25 Spielstationen. „Die Kugeln schlängeln sich durch das Flaschenlabyrinth, werden auf dem Weinförderband transportiert, rollen im Rebenslalom um die Wette oder schleudern am Katapult hoch hinaus“, schreibt die Gemeinde auf ihrer Website.

Die Kugelbahn ist bei Familien und Kindern beliebt. Foto: Gemeinde Kernen

Die Nutzung ist kostenlos, und die Kugeln können für 50 Cent an Automaten gekauft werden. Nun wurde ein Automat in der Weinstraße aufgehebelt. Wie das Polizeipräsidium Aalen und die Gemeinde Kernen vermeldeten, fand die Tat im Zeitfenster von Montag, 14. Juli, bis Freitag, 18. Juli, statt. Die unbekannten Diebe entwendeten etwa 70 Euro Bargeld. Der Sachschaden wird in Höhe von etwa 500 Euro angegeben.

Dieser dürfte mit Einbeziehung von Montage & Co. aber noch höher ausfallen, meint Sascha Baumann aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Kernen. Man befinde sich optimistisch auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz für den lang gestandenen, „historischen“ Automaten. Die gute Nachricht: Es gibt noch drei weitere Automaten. Die Kugeln können also weiter auf der „fantasievoll gestalteten Holzkugelbahn“ rollen gelassen werden.

Polizei bittet um Hinweise

Circa 30 000 davon würden pro Jahr aus den Automaten für das Rollvergnügen genutzt. Es ist eine große Attraktion, Familien und Kinder kommen teilweise von weit her. Auch aufgrund dessen ist das Unverständnis klar und deutlich. „Solche mutwilligen Zerstörungen sind besonders ärgerlich, weil sie sich letztlich gegen ein Angebot richten, das vor allem Kindern Freude bereitet“, schreibt die Gemeinde Kernen auf ihrer Homepage und auf Instagram.

Einer von vier Automaten wurde aufgebrochen. Foto: Gemeinde Kernen

Baumann erklärt, dass die Automaten engmaschig geleert werden. Ehrenamtliche betreuen und warten die XXL-Murmelbahn am Rundweg Stetten und sind öfter in der Woche vor Ort. In der näheren Vergangenheit gab es auch keine Fälle dieser Art. Der Vandalismus sei in dieser Region generell eher als gering einzustufen. Noch gibt es keine neuen Entwicklungen in der Ermittlung der Täter, erläutert Robert Silbe aus dem Polizeipräsidium Aalen.

Da der Bereich um die Kugelbahn von Spaziergängern und Joggern gerne besucht wird, hofft man auf Zeugen. Der Zeitraum der Tat vom 14. bis zum 18. Juli wurde lang angesetzt, wobei man eher auf einen Tag in Richtung Wochenende blickt – das bliebe aber nur eine Vermutung, so Baumann. Die Polizei bittet daher dringend, sich telefonisch unter 0 71 51 /41 79 8 mit Hinweisen zu verdächtigen Personen zu melden.