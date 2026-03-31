Widerstand gegen Blutprobe

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme kam bei den Einsatzkräften des Polizeireviers Leonberg der Verdacht auf, dass der Unglücksfahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen könnte. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Das gefiel dem 25-Jährigen überhaupt nicht: Er wehrte sich heftig, was ihm aber nicht geholfen hat. Im Gegenteil – nun hat er zudem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am Hals.