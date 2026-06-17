Hoher Schaden: Großbrand erschüttert Oberriexingen – Für 60 Rinder „kam jede Hilfe zu spät“

Auch am Vormittag nach dem verheerenden Brand auf einem Aussiedlerhof bei Oberriexingen ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Die betroffenen Scheunen müssen abgerissen werden.

Auch am Vormittag danach steigen noch immer Rauchschwaden in den Himmel über Oberriexingen. Stellenweise knistert es noch, ein stechender Brandgeruch dringt rund um den landwirtschaftlichen Hof nördlich der Stadt in die Nase. Dort war es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem verheerenden Großbrand gekommen, der 60 Rindern das Leben gekostet hat.

Der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Oberriexingen und Einsatzleiter Markus Müller hatte am Vormittag jegliches Zeitgefühl verloren. Seit die Feuerwehr um 1.35 Uhr alarmiert worden war, war er im Dauereinsatz – und die Arbeiten dauerten noch an. Denn obwohl die Lage längst unter Kontrolle war, waren die verbliebenen Einsatzkräfte immer noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Nur geringe Schäden an Wohnhäusern

Rund 240 Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis Ludwigsburg waren zeitweise im Einsatz, dazu das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit vier Fahrzeugen und die Polizei mit drei Streifen. Zusätzlich wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt, um zu überprüfen, ob für nahegelegene Wohngebiete eine Gefahr durch den Brand besteht.

Die Besitzer des Bauernhofs hatten den Brand selbst gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, standen bereits zwei Scheunen in Vollbrand, weitere Feuerwehren wurden deswegen nachalarmiert. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Personen in den angrenzenden Wohngebäuden aufhielten. Diese Befürchtung konnte jedoch schnell ausgeräumt werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden zwei brennende Scheunen vor, als sie vor Ort ankamen. Foto: Ron Keller

Die Feuerwehr versuchte daraufhin, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser zu verhindern. Zwar geriet der Dachstuhl eines der beiden Wohnhäuser in Brand, doch im Großen und Ganzen hielten sich die Schäden in Grenzen. Das lässt sich über den landwirtschaftlichen Bereich nicht sagen.

Scheune muss wegen Einsturzgefahr abgerissen werden

In einem Kuhstall waren rund 60 Rinder untergebracht. „Für die Rinder kam jede Hilfe zu spät“, erklärte Einsatzleiter Müller. Der Kuhstall war am Vormittag bereits abgerissen. Die nebenstehende Scheune war aufgrund der Einsturzgefahr nicht mehr zugänglich. Dort waren allerdings immer noch starke Hitze und Glutnester vorhanden, weshalb sie ebenfalls abgerissen werden musste.

Hier stand bis vor kurzem noch ein Kuhstall mit 60 Rindern. Nach dem Großbrand ist davon nichts mehr übrig. Foto: Julian Meier

Für Müller war es der größte Brand, an den er sich in den vergangenen Jahren erinnern kann. Im vergangenen November war es zu einem folgenschweren Brand in einer Werkshalle in Oberriexingen gekommen. „Der war schon groß. Aber der Brand heute übertrifft das nochmal“, sagte Müller.

Die angrenzenden Wohnhäuser wurden nur leicht in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Julian Meier

Für den Einsatz musste die Sersheimer Straße, die Verbindungsstraße von Oberriexingen nach Sersheim, zeitweise komplett gesperrt werden, um genügend Platz für den Aufbau zu haben und die Löschwasserversorgung bereitzustellen.

Die Wasserversorgung sei an dieser Stelle normalerweise ein größeres Problem, erklärte Müller. „Das hat heute gut geklappt.“ Das Löschwasser habe in adäquater Zeit bereitgestellt werden können. Es kam zum einen aus dem Gewerbegebiet Erkerstal, zum anderen wurde es aus dem nahegelegenen Karpfenteich entnommen.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Brandursache, zu der noch keine Erkenntnisse vorlagen.