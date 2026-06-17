Hoher Schaden: Großbrand erschüttert Oberriexingen – Für 60 Rinder „kam jede Hilfe zu spät“

Auch am Vormittag nach dem verheerenden Brand auf einem Aussiedlerhof bei Oberriexingen ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Die betroffenen Scheunen müssen abgerissen werden.
Auch am Vormittag danach steigen noch immer Rauchschwaden in den Himmel über Oberriexingen. Stellenweise knistert es noch, ein stechender Brandgeruch dringt rund um den landwirtschaftlichen Hof nördlich der Stadt in die Nase. Dort war es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem verheerenden Großbrand gekommen, der 60 Rindern das Leben gekostet hat.