Hoher Schaden: BMW-Fahrerin demoliert fünf Autos in Ludwigsburg

1 Die Polizei schätzt den Schaden auf 70 000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine 60-Jährige gerät im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim auf die Gegenfahrbahn und knallt gegen einen geparkten VW. Das setzt eine Kette von Zusammenstößen in Gang, an deren Ende die BMW-Fahrerin zunächst die Flucht ergreift.











Eine 60-Jährige hat am Sonntagmorgen in der Hirschbergstraße in Ludwigsburg mit ihrem BMW eine Schneise der Verwüstung angerichtet – und sich zunächst ohne Auto aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau zwischen 6 und 6.30 Uhr aus ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen am Straßenrand geparkten VW Passat gestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW wiederum gegen einen weiteren BMW geschoben.