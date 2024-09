Hoher Sachschaden in Stuttgart-Mitte: Brand in einer Gaststätte an der Schulstraße

Brand in einer Gaststätte an der Schulstraße

1 Die Feuerwehr hatte den Brand innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle. Foto: dpa/Daniel Vogl

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Küche einer Gaststätte an der Schulstraße in Stuttgart-Mitte ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist jedoch groß.











Link kopiert



Aus noch ungeklärter Ursache ist nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen gegen 0.25 Uhr in der Küche einer Gaststätte an der Schulstraße ein Feuer ausgebrochen. Da das Lokal zu diesem Zeitpunkt bereits seit einer Stunde geschlossen hatte, waren nur noch die Betreiber anwesend. Nachdem der Rauchmelder einen Alarm ausgelöst hatte, stellte der Gastwirt fest, dass in der Küche ein Feuer ausgebrochen war. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand innerhalb einer halben Stunde löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 100 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.