Der französische Präsident Emmanuel Macron (47) und seine Frau Brigitte Macron (72) besuchen derzeit Monaco. Das Paar ist von Fürst Albert II. (67) und dessen Frau, Charlène von Monaco (47), sowie den Kindern des Paares, Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques (beide 10), begrüßt worden.

Ein Blumenstrauß für Brigitte Macron

Gabriella überreichte Medienberichten zufolge Brigitte Macron einen Blumenstrauß zum Empfang. Während Fürst Albert, Emmanuel Macron und Erbprinz Jacques sich im Anzug zeigten, strahlten die Damen in ihren Outfits Eleganz aus. Gabriella erschien im weißen Kleid, ihre Mutter Charlène setzte auf eine Kombination aus einem kurzärmligen, geknöpften Oberteil und einer weißen Hose. Brigitte Macron zeigte sich ebenfalls in einem hellen Hosenanzug.

Nach der Begrüßung führten Emmanuel Macron und Fürst Albert II. den Berichten zufolge ein Gespräch unter vier Augen. Fürstin Charlène und Brigitte Macron unternahmen unterdessen "einen privaten Spaziergang durch die Gärten des Fürstenpalastes", wie es auf dem offiziellen Instagram-Account heißt. Dabei tauschten sie sich über ihr gemeinsames Engagement für Bildung und Erziehung aus. Mit dabei auf dem Spaziergang waren auch Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella.

Edle Roben für das Staatsdinner

Im Rahmen des zweitägigen Besuchs in Monaco gab es am Abend für die Macrons zudem noch ein Staatsdinner auf Einladung von Fürst Albert II. und Charlène. Die Fürstin präsentierte dabei ein rotes, ärmelloses Kleid mit gestuftem Rock, das bis auf den Boden fiel. Brigitte Macron erschien dagegen in einem weißen, langen Cape-Kleid von Louis Vuitton. Dazu kombinierte sie eine ebenfalls helle Clutch und weiße Pumps. Am Sonntag sind weitere Termine mit den Macrons in Monaco geplant. Unter anderem wollen Charlène und Brigitte Macron die Initiative "Water Safety" besuchen.