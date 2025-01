Hoher Besuch in Florida: Vor der Amtseinführung: Melania Trump trifft sich mit Königin Rania

1 Königin Rania (l.) hat sich mit Melania Trump ausgetauscht. Foto: ddp/PPE/Nieboer

Vor dem großen Auftritt in Washington hat Melania Trump in Florida hohen Besuch bekommen: Die zukünftige First Lady empfing Rania von Jordanien.











Königin Rania von Jordanien (54) hat die zukünftige First Lady Melania Trump (54) in Palm Beach besucht. Bei dem Treffen in Florida, das am Donnerstag von Donald Trumps (78) Ehefrau ausgerichtet wurde, ging es Medienberichten zufolge um Themen, die den beiden Frauen am Herzen liegen: das Wohlergehen von Kindern und die Bedeutung eines besseren Zugangs zu guter Bildung.