1 Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall in Hohenstein (Landkreis Reutlingen) sind am Sonntag zwei Personen verletzt worden. Die Polizei ermittelt gegen den Unfallverursacher, der einen Ford mit Anhänger fuhr, für den er keine Fahrerlaubnis hatte.











Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 36-Jährigen, der am Sonntagmittag an der Kreuzung L249/Eglinger Straße in Hohenstein einen Verkehrsunfall verursacht hat.