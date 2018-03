Hohenstadt bei Göppingen S21-Container brennen erneut

Von red 03. März 2018 - 20:42 Uhr

In Hohenstadt im Kreis Göppingen kam es am Samstagmorgen zu einem Feuer in Wohncontainern einer Stuttgart-21-Baustelle. Am Samstagabend brannten diese erneut.





Hohenstadt - Eigentlich waren die Flammen am Samstag in Hohenstadt im Kreis Göppingen bereits gelöscht, als am Abend wieder Feuer aus den Wohncontainern einer Stuttgart-21-Baustelle kam.

Wie die Polizei berichtet, mussten die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr erneut ausrücken, um diverse Glutnester, die wieder in Brand geraten waren, zu löschen.

Um dem Brand endgültig Herr zu werden, will die Feuerwehr nun auch Wärmebildkameras einsetzen.