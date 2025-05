1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Männer werden unabhängig voneinander beim Gassigehen von fremden Hunden gebissen. Der Grund ist bei beiden derselbe.











Beim Gassigehen sind zwei Männer von fremden Hunden angegriffen worden. Die Vorfälle ereigneten sich nach Polizeiangaben am Samstag in Öhringen im Hohenlohekreis und in Bad Boll (Kreis Göppingen). In beiden Fällen wollten die Männer ihre Hunde schützen und wurden gebissen.