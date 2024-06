1 Die Brandursache ist noch unklar, heißt es seitens der Polizei. Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht zum Sonntag steht eine Lagerhalle östlich von Heilbronn in Flammen. Am Morgen ist klar: Der Schaden ist enorm.











Beim Brand einer Lagerhalle auf einem Recycling- und Containerbetrieb im Hohenlohekreis ist ein geschätzter Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist bei dem Feuer in Öhringen in der Nacht zum Sonntag niemand verletzt worden. In der Halle befanden sich demnach keine Wertstoffe oder Recyclingmaterial.