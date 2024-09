Eine Fahrschülerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen im Hohenlohekreis schwer verletzt worden.

Die 44-Jährige war auf einem Motorrad unterwegs, während ihr Fahrlehrer ihr auf einem weiteren Motorrad folgte, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve geriet ihr Motorrad demnach wohl aufgrund eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Lastwagen.

Die schwer verletzte Fahrschülerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Straße von Geißelhardt in Richtung Pfedelbach war für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.