Hohenlohekreis: Junge Männer fliehen mit geklauten Verkehrsschildern vor Polizei

1 Mit mehreren gestohlenen Schildern im Auto versuchen fünf junge Männer, einer Polizeistreife in Öhringen zu entkommen (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Mit mehreren gestohlenen Verkehrsschildern im Auto haben sich fünf junge Erwachsene eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Hohenlohekreis geliefert. Die Männer hätten zuvor während ihrer Fahrt eigenen Aussagen zufolge immer wieder angehalten, um Schilder und Leitpfosten mitzunehmen, teilte die Polizei mit. In Öhringen habe der Fahrer dann eine Streife gesehen und daraufhin Gas gegeben.