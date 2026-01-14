Hohenlohekreis: Feuer zerstört Maschinen - bis zu 300.000 Euro Schaden

1 Bei einem Brand einer Scheune in Pfedelbach (Hohenlohekreis) ist ein hoher Schaden entstanden. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Nach dem Brand einer Scheune in Pfedelbach schätzt die Polizei den Schaden auf bis zu 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand.











Bei einem Brand einer Scheune in Pfedelbach (Hohenlohekreis) ist ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei geht derzeit von einer Summe von 250.000 bis 300.000 Euro aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Außerdem griff das Feuer auch nicht auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Polizei zufolge war die Feuerwehr am frühen Morgen noch mit den letzten Löscharbeiten beschäftigt.