Hohenlohekreis: Elf Jahre Haft für tödliche Stiche wegen Affäre an Ehefrau in Künzelsau

Elf Jahre Haft für tödliche Stiche wegen Affäre an Ehefrau in Künzelsau

1 Der Fall wurde am Landgericht Heilbronn verhandelt. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Aus Eifersucht soll ein Mann im September in Künzelsau seine Ehefrau mit einem Küchenmesser getötet haben. Nun liegt das Urteil des Landgerichts Heilbronn gegen den 61-Jährigen vor.











Das Landgericht im baden-württembergischen Heilbronn hat einen Mann wegen tödlicher Messerstiche aus Eifersucht gegen seine Ehefrau zu elf Jahren Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde er wegen Totschlags, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte. Die zuständige Kammer sah es als erwiesen an, dass der 61-Jährige im September in der gemeinsamen Wohnung in Künzelsau mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen hatte.