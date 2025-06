Hohenlohekreis: Auf Landstraße von Auto erfasst: Radler tödlich verunglückt

1 Ein Fahrradfahrer im Hohenlohekreis wurde tödlich verletzt (Symbolbild). Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Moritz Frankenberg

Im Hohenlohekreis ist ein Fahrradfahrer beim Überqueren einer Landstraße von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach dem Aufprall am späten Dienstagabend landete der 76-Jährige 20 Meter weiter in einem Grünstreifen, wie die Polizei mitteilte. Er hatte offenbar einen Radweg auf der anderen Straßenseite erreichen wollen. Trotz Maßnahmen zur Wiederbelebung starb der Radfahrer noch an der Unfallstelle.