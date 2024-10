Hohenheimer Straße in Stuttgart: Stadtbahn touchiert Auto und sorgt für Stau im Feierabendverkehr

Hohenheimer Straße in Stuttgart

1 Autofahrer müssen sich am Montagabend auf Verzögerungen einstellen. Foto: StZN/Lukas Jenkner

Am frühen Montagabend touchiert eine Stadtbahn in Stuttgart-Süd ein stehendes Auto. Dies bringt den Feierabendverkehr zwischenzeitlich zum Erliegen. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.











Am frühen Montagabend kommt es auf der Hohenheimer Straße in Stuttgart-Süd zu Verkehrsbehinderungen. Auslöser dafür ist laut einem Sprecher der Polizei eine Stadtbahn, die ein stehendes Auto touchiert hat. Wegen des Unfalls kam der Feierabendverkehr um 18 Uhr zum Erliegen, in der Hohenheimer Straße bildet sich aktuell ein Stau.