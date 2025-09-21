Hohenheimer Feldtag: Wenn Dampfrösser den Pflug ziehen

Dampfpflugmaschinen läuteten ab 1850 eine Zeitenwende in der Agrarwirtschaft ein. Beim Hohenheimer Feldtag waren die riesigen Kolosse zu bestaunen.
Der Schweif verbrannter Steinkohle liegt in der Luft. Und auch der schrille Pfiff einer Dampfpfeife, lässt die Vorstellung aufkommen, dass da irgendwo auf den Fildern am Sonntagmorgen eine historische Lokomotive unterwegs sein muss. Doch weit gefehlt: Das rauchende Ungetüm, von dem der süße Geruch und der durchdringende Lärm ausgehen, steht unbewegt auf einem Acker. Und es gibt gleich zwei von der Sorte.