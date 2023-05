1 Florian Straus hat auch die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in Ettal und an der Odenwaldschule begleitet. Foto: Robert Haas

Er ist einer der bekanntesten Aufklärer von Missbrauchsfällen: Florian Straus vom Münchner Institut IPP arbeitet die Misshandlungs-Vorwürfe im Hohenecker Kinderheim auf. Die Fälle seien schon länger bekannt.









Ludwigsburg - Nach Jahrzehnten des Schweigens kommt Licht in die Vorgänge im katholischen Kinderheim St. Josef in Hoheneck. Ex-Heimkinder berichten von Gewalt und Lieblosigkeit. Florian Straus leitet seit 1983 das Institut für Praxisforschung und Projektberatung in München. Er erklärt im Interview, wie die Aufklärung gestaltet wird. Er hat die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle an der Odenwaldschule und am Kloster Ettal betreut.