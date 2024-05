Stocherkahnrennen in Tübingen steht auf der Kippe

Hohe Wasserstände am Neckar

6 Jeder, der ein Stocherkahn besitzt, kann am Rennen auf dem Neckar teilnehmen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Seit 1956 findet in Tübingen das traditionelle Stocherkahnrennen auf dem Neckar statt. In diesem Jahr droht wegen der hohen Pegelstände die Absage. Doch die Organisatoren haben noch Hoffnung.











Das traditionelle Stocherkahnrennen in Tübingen zieht jedes Jahr Tausende Besucher an, mit 10.000 bis 15.000 rechnen die Organisatoren auch in diesem Jahr. Für die Tübinger sei das Event zudem das „Einläuten des Sommers“, wie Lukas Kessler, einer der Organisatoren, sagt.