Hohe Spritpreise: SPD zurückhaltend zu Verlängerung des Tankrabatts

Die Steuersenkung an der Zapfsäule läuft Ende Juni aus. CSU-Chef Söder kann sich eine Verlängerung vorstellen. Was SPD-Politiker sagen.
Berlin - SPD-Politiker haben sich zurückhaltend zu einer Verlängerung des "Tankrabatts" über Ende Juni hinaus geäußert. "Dauerhaft kann die Senkung der Energiesteuer keine Lösung sein", sagte SPD-Fraktionsvize Armand Zorn der Deutschen Presse-Agentur. Fraktionschef Matthias Miersch sagte dem Sender "Welt TV": "Diese Gießkanne kann man jetzt nicht monate-, jahrelang machen."