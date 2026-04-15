Von Mai bis Juni soll Sprit durch eine Steuersenkung günstiger werden. Der Verband betont: Wie viel Autofahrer sparen, entscheidet auch die Lage an den internationalen Märkten.
Berlin - Die Mineralölwirtschaft will die von der schwarz-roten Koalition geplante Steuersenkung zur Abfederung hoher Spritpreise an die Autofahrer weitergeben. Der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie (en2x), Christian Küchen, sagte im Deutschlandfunk, die Steuersenkung werde beim Verbraucher ankommen.