Hohe Spritpreise: Die neue Tankregelung – ein „Fehlschlag mit Ansage“

Die Tankstellenverbände unterstreichen die Wirkungslosigkeit der neuen Zwölf-Uhr-Regel. Doch die Mineralölwirtschaft sieht den Wettbewerb um die Kundschaft „nach wie vor voll intakt“.
Die Spritpreise in Deutschland klettern von Rekord zu Rekord. Der Liter Diesel hat nach Angaben des ADAC am Dienstagmittag im bundesweiten Durchschnitt erstmals mehr als 2,50 Euro gekostet. Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich auf 2,235 pro Liter. Demnach läuft die seit dem 1. April geltende Tankregelung mit einem einmaligen Anstieg um zwölf Uhr und nachfolgenden Preissenkungen ins Leere. Verglichen mit dem letzten Tag davor hat sich E10 im bundesweiten Schnitt um 8,5 Cent pro Liter weiter verteuert, Diesel um 12,7 Cent.