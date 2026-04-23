Hohe Schäden in Stuttgart & Region: Einbruchsserie in Schulen und Kindergärten aufgeklärt

Besonders in den Weihnachtsferien, aber auch schon zuvor haben Einbrecher Schulen vor allem in Stuttgart und in Filderstadt verwüstet. Jetzt sind 19 Taten wohl aufgeklärt.
Am Abend des 5. Januar geht es in Filderstadt-Bernhausen zu wie in einem Krimi. Gegen 21.15 Uhr hören Zeugen verdächtige Geräusche aus einer Schule. Die sollte sich eigentlich im Winterschlaf befinden, denn es sind noch Weihnachtsferien. Sie rufen die Polizei. Was folgt, ist eine filmreife Aktion: Die Einsatzkräfte stellen drei Flüchtende. Einer der Verdächtigen wird dabei von einem Polizeihund gebissen. Außerdem wird ein Polizeihubschrauber angefordert. Dessen Besatzung entdeckt einen vierten Einbrecher auf dem Dach der Schule. Alle vier werden festgenommen – sie sind zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie landen in Untersuchungshaft.