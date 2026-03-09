Hohe Preise durch Krieg in Nahost: Spritpreise steigen nicht mehr so schnell

Der Anstieg hat übers Wochenende an Dynamik verloren. Und auch die Preisspitze am Montagmorgen weist bisher nicht in Richtung einer weiteren deutlichen Zunahme.
Der Anstieg der Spritpreise hat sich zuletzt verlangsamt. Zwar verteuerten sich Benzin und Diesel über das Wochenende weiter, die Preiszuwächse waren zuletzt aber nicht mehr so stark wie in der vergangenen Woche, wie Zahlen des ADAC zeigen. So war ein Liter Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags nur 0,7 Cent teurer als am Samstag. Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich sogar nur um 0,4 Cent.