Urlauber müssen sich als eine Folge des Iran-Krieges künftig auf höhere Flugpreise einstellen. Wie Wirtschaftsministerin Reiche die Lage beim Flugkraftstoff einschätzt.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) rechnet angesichts eines angespannten Kerosin-Marktes mit höheren Preisen für Flüge, bislang jedoch nicht mit großen Ausfällen im Luftverkehr. Vorhandene Kerosin-Reserven seien bislang noch keineswegs aufgebraucht, sagte Reiche bei einem Besuch der Ölraffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt. „Ich möchte aber auch sagen, dass ich für einen Unterschied werbe, ob ein Flug teurer wird oder ob der gesamte Flugverkehr nicht mehr stattfinden könnte. Und mir erscheint manche öffentliche Diskussion doch weit überzogen.“